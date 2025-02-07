Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 21. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK deplasmanda Çimentaş Elazığspor’a konuk olacak.

Daha önce yapılan açıklamada, söz konusu maçı Batman bölgesi klasman hakemi Mehmet Terece’nin yöneteceği bildirilmişti. Elazığ cephesinden yükselen itirazların ardından flaş bir kararla maçın hakemleri değiştirildi. Maçta Bursa bölgesinden klasman hakemi Süleyman Soyutürk düdük çalacak.

VANSPOR'DAN TEPKİ

Artı Değer Van Spor FK, itirazlar sonucu değiştirilen hakem kararı için yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü olarak, 8 Şubat 2025 tarihinde deplasmanda oynayacağımız Elazığspor karşılaşmasının hakem ataması sürecinde yaşanan skandal niteliğindeki değişikliği kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Maça ilk olarak Batman Bölgesi’nden bir hakem atanmışken, Elazığspor yönetimi, Elazığ milletvekilleri ve siyasiler devreye girerek bu atamayı değiştirmiş, yerine son dakikada Bursa Bölgesi’nden Süleyman Soyutürk isimli hakem atanmıştır. Bu değişikliğin gerekçesi kamuoyuna açıklanmazken, zamanlaması ve yöntemi, Vanspor’a karşı bilinçli bir müdahale yapıldığını göstermektedir.” denildi.

"ADALET İLKESİNE GÖLGE DÜŞÜRMÜŞTÜR"

Yapılan açıklamanın devamında, “Futbolun adil ve tarafsız yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu hakem değişikliği, adalet ilkesine gölge düşürmüş, müsabaka öncesinde büyük bir şaibe yaratmıştır. Vanspor olarak, bu değişikliğin takipçisi olacağımızı ve maçın yönetimiyle ilgili en ufak bir adaletsizliğin sorumlularını şimdiden açıkça ilan ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Kamuoyunun ve spor camiasının bu gelişmeyi dikkatle takip etmesini bekliyoruz. Bu süreci kamuoyuna yansıtmanız noktasında desteklerinizi rica ediyoruz.” sözlerine yer verildi.

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE!

B arada TFF resmi sayfası üzerinden yapılan açıklamada, hakem değişikliğine ilişkin şöyle denildi; "Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8 Şubat 2025 tarihinde oynanacak olan Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü müsabakasında hakem ekibi ve Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 9 Şubat 2025 tarihinde oynanacak olan Zonguldak Spor Futbol A.Ş. - Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor müsabakasının hakemi görülen lüzum üzerine Merkez Hakem Kurulu tarafından değiştirilmiştir."