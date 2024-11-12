AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, temmuz ayında "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Türkiye'de kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçeve oluşturuldu. Bu kanunla kripto varlık piyasalarını düzenleme yetkisi yine Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) verildi.

Yasanın ardından gözler bu kapsamda atılacak adımlara odaklanırken ikincil düzenlemelerle ilgili çalışmalar "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda da yer aldı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ikincil düzenleme çalışması için 2025 yılına işaret edildi. İkincil düzenlemenin yayımlanmasının ardından kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde yerinde inceleme çalışmaları yapılarak yetkilendirme sürecinin de tamamlanması hedefleniyor.

"Kripto varlıkların alınıp satılmasına dair detaylı düzenlemelere ihtiyaç var"

Uzmanlar da özellikle borsalardaki lisans ve sosyal medyaya yönelik yatırım danışmanlığı şartlarına ikincil düzenlemelerde yer verilmesini bekliyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Burak Gemalmaz, ikincil düzenlemelerde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bilgi sistemlerinin denetimi ve kripto varlık saklama hizmeti verecek şirketlere ilişkin usul ve esasların düzenlenebileceğini söyledi.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanımını kısıtlayan TCMB Yönetmeliği'nin hala yürürlükte olduğuna dikkati çeken Gemalmaz, "Kripto varlıkların asıl amacı ödemelerde eşten eşe ödeme yapmak olduğu halde, bu grubun varlık amacını kısıtlayan yasal düzenlemenin kaldırılması veya kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu kapsam daralırsa kripto varlıkların kullanımı artacak ve ülkemize daha çeşitli kripto varlık yatırımları, şirketleri gelebilecektir." dedi.

Gemalmaz, yurt dışında yerleşik kripto varlık platformunun Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet verip vermediğinin belirlenmesinin de düzenlenebilecek alanlar arasında olduğunu ifade etti.

Platformlar üzerinden kripto varlıkların alınıp satılmasına dair detaylı düzenlemelere ihtiyaç olabileceğini vurgulayan Gemalmaz, şöyle konuştu:

"Bankaların sektöre girmesiyle birlikte saklama hizmetlerine ilişkin belirlemelerin ve özellikle sosyal medyadaki kripto varlık fenomenlerinin çok sayıda mağduriyete sebebiyet vermesi nedeniyle yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliğine ilişkin usul ve esasların öncelikle gelmesi faydalı olacaktır. Bu düzenlemelerin tamamının önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılması, gittikçe büyüyen kripto varlık sektörünün ülkemizde de yer edinmesini sağlayacaktır."

"Lisans konusunun ayrıntıları netleşmedi"

Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Burak Mercan da SPK'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılara yani kripto varlık borsalarına faaliyet bildiriminde bulunmaları için süre verdiğini bildirdi.

Mercan, bu bildirimlerin borsalar için lisans aldığı anlamı taşınmadığına işaret ederek "Henüz kripto varlık borsalarında lisans konusunun ayrıntıları netleşmiş diyemeyiz. Bu sebeple ikincil düzenlemelerin ilk olarak kripto varlık borsalarının lisans şartlarına odaklanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Stablecoin" olarak isimlendirilen, değeri lira gibi bir itibari para birimine sabitlenmiş, fiyat dalgalanmasını minimumda tutmak amacıyla tasarlanmış varlıkların olduğunu hatırlatan Mercan, bunlara ilişkin ayrıntılı bir düzenlemenin henüz yapılmadığını dile getirdi.

Mercan, bu konunun ikincil düzenlemelerle ele alınmasının piyasa istikrarı için önemli olduğunu belirterek, bu bağlamda kripto varlıklarla ilgili yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliğinin düzenlenmesinin kritik olduğunu anlattı.

Kripto madenciliği üzerine Türkiye'de henüz bir düzenleme bulunmadığına dikkati çeken Mercan, bu madenciliğin çevreye zarar vermeyen ancak katı kurallarla yasaklanmayan bir çerçevede oluşmasının Türkiye için faydalı olabileceğini ifade etti.

Mercan, şunları kaydetti:

"SPK'nin sektörü yakından takip ettiği ve uluslararası çalışmalara hakimliği göz önüne alındığında, 2025'te hızla ikincil düzenlemelere devam edeceğini bekleyebiliriz. Düzenlemelerin zamanlamasına dair kesin bir tarih vermek zor olsa da 2025'in kış ve bahar aylarında birçok ikincil düzenleme görebileceğimizi düşünüyorum."