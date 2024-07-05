Türkiye’nin en büyük özel kurumlarından biri olan PTT, yeni bir kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. PTT ve Aktifbank işbirliği ile hayata geçirilen bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olanlara kefilsiz ve şartsız ihtiyaç kredisi sunuyor. Resmi internet sayfasında yapılan duyuruda, “Nakit ihtiyacı olanlara PTT’den kredi almak N Kolay!” ifadeleriyle kampanya detayları paylaşıldı.

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber! Artık kefilsiz ve şartsız ihtiyaç kredisi çekmek çok daha kolay. 36 ay vadeli 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi için en yakın PTT şubesine giderek bilgi ve belgelerinizi iletmeniz yeterli.

Kredi Maliyet Tablosu

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Vade (Ay): 36

Faiz Oranı: %6,29

Taksit Tutarı: 869,01 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 55 TL

Aylık Efektif Faiz: %13,20

Yıllık Efektif Faiz: %158,44

Düşük Kredi Notu Olanlara Müjde!

Kredi notu düşük olan vatandaşlar da aktif çalışma hayatına sahip olmaları koşuluyla bu avantajlı ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler.

100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Tablosu

Kredi Miktarı: 100.000 TL

Kredi Vadesi: 24 ay

Kredi Tahsis Ücreti: 575,00 TL

Kredi Aylık Taksit Tutarı: 10.267,17 TL

Kredi Geri Ödeme Tutarı: 246.412 TL

PTT'nin İhtiyaç Kredisi Kampanyasıyla Hayallerinizi Ertelemeyin

PTT ve Aktifbank işbirliğiyle başlatılan bu kampanya, özellikle kredi notu düşük olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kefilsiz ve şartsız kredi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Acil nakit ihtiyaçlarınız için 36 ay vade ve 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı ile PTT, finansal sorunlarınıza çözüm sunuyor. Detaylı bilgi ve başvuru için en yakın PTT şubesine uğrayarak kredi fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Unutmayın, acil nakit ihtiyaçlarınız için PTT her zaman yanınızda! Kredi notu düşük olanlar için bile 24 ay vadeli 100 bin TL kredi fırsatını kaçırmayın. Başvurunuzu hemen yapın, hayallerinizi ertelemeyin!