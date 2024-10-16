Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarına ilişkin ortak karar alarak yapılandırma imkanını devreye alıp açıkladı.

Kredi kartı veya kredi borcu yapılandırmada belli dönemlerde, kişinin ödemesi gereken ödemenin yeni koşullarla daha kolay tekrar ödemeye başlaması kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşteriler için yapılandırma fırsatı 1 Kasım'da başlıyor.

60 AY YAPILANDIRMA İMKANI

Buna göre, BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.

Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.

AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

TAKSİTLER ASGARİ ÖDEME TUTARIYLA BİRLİKTE ÖDENECEK

Her aya düşen taksit tutarı, eğer kartınızda hala 60 bin liralık limitiniz kaldı ise ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

KREDİ KART BORCUNUZUN EN AZ YARISI ÖDENİNCE LİMİTİ ARTIRILACAK

Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

Bankaya giderken TC numarası yazılı kimlik ve çalışılıyorsa maaş bordrosunun alınması gerekiyor.

Yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu bankalar tarafından gerçekleşmesi ön görülüyor.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÖDEME ORANINDA LİMİTE GÖRE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.

50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

BİREYSEL KREDİ KARTLARINA UYGULANAN AZAMİ AKDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

BDDK'nın adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

AZAMİ AKDİ FAİZ ORANLARI

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

İHTİYAÇ KREDİLERİNİN YAPILANDIRILMASI

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

NAKİT ÇEKİM/KULLANIM AZAMİ AKDİ FAİZ ORANI AYNI KALDI

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.