Kitapçık Görüntüleme Süreci Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'unu adayların erişimine sundu. Bu erişim, 15 Eylül 2024 tarihinde saat 13.20 itibarıyla başladı ve adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bu verilere ulaşabiliyorlar.

Erişim Süresi ve Şartlar

Temel soru kitapçıkları görüntüleme süreci, 25 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bu verilere erişebilecekler. Ayrıca, sorular ve cevaplar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler olarak değerlendiriliyor ve bu nedenle izinsiz çoğaltma veya dağıtım yapılamıyor.

KPSS Sınav Sonuçları İçin Bekleyiş

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM takviminde yer aldı ve sınav sonuçlarının 4 Ekim 2024 tarihinde duyurulacağı bildirildi. Bu tarih, sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar için büyük önem taşıyor.

Güncel Bilgilere Erişim

ÖSYM'nin resmi açıklamalarına göre, tüm güncel bilgilere ve sınavla ilgili verilere ulaşmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında gerekli bilgileri siteden edinebilirler. Bu süreç, sınav sonuçlarının şeffaf ve düzenli bir şekilde açıklanmasını sağlayacak.