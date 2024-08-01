KPSS İptal Mi Olacak? İşte Son Durum

2024 KPSS Lisans sınavında bazı adaylar, belirli soruların hatalı olduğunu öne sürerek iptal edilmesi gerektiğini savundu. Bu iddialar, sınava giren yüz binlerce adayın kafasını karıştırdı. Son haftalarda gündemi meşgul eden bu tartışmalar, Meclis'e kadar taşındı.

Meclis'e Taşınan KPSS Hatalı Soru İddiaları

KPSS'deki hatalı soru iddialarını Meclis'e taşıyan kişi, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu oldu. Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması için TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Soru önergesinde, "Bu yıl yapılan KPSS'de hatalı soru tespiti yapılmış mıdır? Hatalı soru tespiti yapılmışsa ne gibi bir karar alınmıştır? Bunun sınav sonuçlarına etkisi nedir?" gibi sorular yer aldı.

ÖSYM'den Resmi Açıklama Gelmedi

ÖSYM, KPSS'deki hatalı sorularla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu belirsizlik, adayların endişelerini artırırken, sınav sonuçlarının nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.

Soru İptal Edilirse Ne Olur?

"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." Bu durum, adayların puanlarının nasıl etkileneceği konusunda kritik bir rol oynar.

KPSS'nin Geleceği Belirsiz

KPSS 2024'ün iptal edilip edilmeyeceği konusu, önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek açıklamalar, bu belirsizliği ortadan kaldırabilir.

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