Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans sınavı başvuruları başladı.

14 Temmuz'da yapılacak olan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı öncesinde başlayan KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı.

On binlerce kişinin beklediği 2024 KPSS lisans sınavı başvuruları için bekleyiş sona erdi.

Kamuda çalışmak isteyenler başvuru yapabilecek

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başlayan 2024 KPSS lisans sınavı başvurularıyla birlikte, kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar sınav başvurularını yapmaya başladı.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu: 14 Temmuz 2024

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Alan Bilgisi oturumları: 20-21 Temmuz 2024

Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

"Adayların tümü, 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorunda"

ÖSYM'nin sitesinde yayınlanan duyuruya göre 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans başvuruların alınması ile ilgili duyuru şöyle:

Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru tarihi ve adresi

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.