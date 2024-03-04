Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı KPSS 2024/5 tercih duyurusu sonrasında tercih sonuçları açıklandı.

21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımanan ilana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.