Koton Halka Arzında Detaylar

Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından biri olan Koton, halka arz sürecine girdi. Halka arzın başlangıç tarihi, ilerleyen günlerde resmi olarak Koton tarafından açıklanacak. Peki, Koton halka arzı ne zaman gerçekleşecek?

Koton Mağazacılık Tekstil halka arzında kaç lot sunulacak? Bu soru, halka arzın başlamasıyla birlikte birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. SPK onayının ardından detaylar netleşecek. Koton Mağazacılık Tekstil halka arzına katılacak olanlar, talep toplama süreçleri hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

Koton'un halka arzında sunulacak lotlar şöyle:

Sermaye Artırımı: 34.150.000 Lot

Ortak Satışı (Nemo Apparel B.V.): 94.350.000 Lot

Ortak Satışı (Yılmaz Yılmaz): 4.050.000 Lot

Ortak Satışı (Şükrye Gülden Yılmaz): 4.050.000 Lot

Bu hafta halka arzı gerçekleşecek şirketler arasında Koton ve Lila Kağıt yer alıyor. Halka arzın tam tarih aralığı 30 Nisan-3 Mayıs olarak belirlendi.

Koton'un halka arzı, şirketin sahipleri olan Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından 1988 yılında İstanbul'da kurulduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Şirket, bugün 8.500'den fazla çalışanı ve Türkiye'de 275, yurt dışında ise 159 mağazasıyla 28 ülkede faaliyet gösteriyor. İlk olarak ihraç fazlası ürünlerle başlayan Koton, kısa sürede büyük ilgi gördü ve mağazacılık ve tekstil sektöründe önemli bir konuma geldi. 1995'ten itibaren kendi üretimine başlayan firma, 1996 yılında Almanya'da ilk yurt dışı mağazasını açarak uluslararası alanda da adını duyurdu.