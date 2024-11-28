Van YYÜ Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen etkinlikte KOSGEB uzmanları tarafından ‘KOSGEB Güncel Destekleri’ bilgilendirme oturumu gerçekleştirildi. Programda girişimciler ile işletmelere yönelik KOSGEB güncel destek programları tanıtıldı.

Düzenlenen programda ‘Proje Yazma Eğitimi’ ile katılımcılara proje hazırlama süreçleri hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte katılımcılara; KOSGEB desteklerinden faydalanma süreçleri ve proje geliştirme gibi çeşitli konularda da bilgilendirmeler yapıldı.

Bölgedeki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen programa yoğun ilgi gösterildi.