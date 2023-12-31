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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerde, geleneksel hale gelen “Münazara Yarışması” bu yıl da büyük çekişmeye sahne oldu.

Geçtiğimiz yıl, “Münakaşa değil, münazara” temasıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki mottosu, “Fikirler çarpışıyor, bilgeler yarışıyor” oldu. 24 Bilgehanenin katıldığı iki aşamalı yarı final etaplarının ardından finale çıkmaya hak kazanan Sultan Alparslan, Sarayönü, Nizamülmülk ve Ali Ulvi Kurucu Bilgehane öğrencileri, çeşitli tezleri rasyonel önermeler ile savunmaya çalıştı.

Finalde yarışan 4 Bilgehane, “Başarıya ulaşmak için çalışmak / zeki olmak önemlidir” ve “Ülkenin kalkınması için sanayi / tarım önde tutulmalıdır” tezlerini savundu. Jürinin değerlendirmesinin ardından Nizamülmülk Bilgehanesi birinci olurken, Ali Ulvi Kurucu ikinci, Sultan Alparslan üçüncü ve Sarayönü Bilgehanesi de dördüncü oldu. Yarışmanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi.