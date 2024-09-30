Kıyısında Satılık Bir Cennet: Çeçen Adası

550 bin metrekarelik dev bir alana sahip olan bu ada, metrekaresi 9 dolardan satışa sunuldu ve bu durum, yatırımcıların ve alıcıların dikkatini çekerek yoğun bir talep patlamasına neden oldu. Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz’un açıklamalarına göre, adanın değeri 165 milyon lira olarak belirlenmiş durumda.

Tarım ve Hayvancılığın Merkezi

Bölge, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle de öne çıkıyor. İki kilometre uzunluğundaki dikdörtgen şekline sahip ada, Anamas Dağı ve göl manzarasıyla göz kamaştırıyor. Adada devam eden tarım ve hayvancılık faaliyetleri, bölgenin yatırım potansiyelini artırıyor ve bu durum, yatırımcıların bölgeye olan ilgisini daha da körüklüyor.

Yatırımcıların Gözdesi: Araştırmalar Başladı

Çeçen Adası’nın satış süreci, yerel yatırımcıların yanı sıra gayrimenkul şirketlerinin de ilgisini çekmiş durumda. Satışa çıkarılan ada ile ilgili araştırmalar yapmak üzere birçok yatırımcı bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor. Söz konusu alanın tarım potansiyeli ve doğal güzellikleri, alıcıların bu fırsatı değerlendirmesi için cazip bir zemin oluşturuyor.

Ulaşım ve Erişim Kolaylığı

Muhtar Ali Navruz, adanın ulaşımının sağlandığı yöntemleri de aktardı. Kendi imkanlarıyla yapılan sal ve teknelerle adaya erişimin sağlandığını belirten Navruz, bu özelliğin adanın satışını daha da ilginç hale getirdiğini vurguladı. Gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok ise, bu benzersiz ada için yüksek talep olduğunun altını çizerek, Konya’da benzeri olmayan bir fırsat sunduklarını ifade etti. Müşterileri heyecanla beklediklerini belirtti.