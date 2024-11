1942’den beri Van merkez kahvaltıcılar sokağı yanı başında hizmet veren, nostaljik görünümlü ve buluşma adreslerinden biri olan Kardeşler Çay Evi, geleneksel kış çayını demlemeye başladı.

Havaların soğumasıyla beraber başlayan ve Mart ayının sonuna kadar devam edecek olan 82 yıllık tat yoğun ilgi görüyor. Sigara kokusu ve masa oyunlarının yer almadığı çay evi yerini tarçın kokusuna bırakıyor.

Wanhaber’e konuşan Kardeşler Çay Evi sahibi Dolayı Öztürk, “Van’da tarçınlı çay atalarımızın kültürü ve bu kültürü 82 yıldır güler yüz, samimiyet ve değişmeyen tat ile devam ettiriyoruz. Elimizden geldiğince bu kültürü devam ettireceğiz” dedi.

“ÖZEL KARIŞIM”

Özel karışımla hazırladığı kış çayını Kasım ayının son haftalarında müşterilerine sunmaya başladığını anlatan Dolayı usta, “İçerisinde özel karışım olan 6 çeşit ürünümüz var. Bunlar, beyaz zencefil, kabuk tarçın ve yaprak tarçın, kuşburnu, ıhlamur ve kırmızı kök ile yapılıyor. Bu karışım kış aylarında yaygın olan soğuk algınlığı gibi hastalıklardan da koruyor” ifadelerini kullandı.

“MART AYININ SONUNA KADAR SOBANIN ÜSTÜNDEN İNMEYECEK”

Sözlerini devam ettiren Dolayı Usta, “Van’ın en eski kahvesiyiz. Müşterilerimiz hazırladığım içecekleri tükettikten sonra memnun bir şekilde ayrılıyor. Dışardan burayı bilen müşterimiz yoğun talep oluşturuyor. Kış çayına başlamadan önce dışardan sürekli talep geliyordu ‘tarçınlı çaya ne zaman başlayacaksınız gelelim’ diye. Biz de bu hafta itibariyle sezonu açtık. Nasip olursa Mart ayının sonuna kadar yani sobalar yerden kalkana kadar devam ettireceğiz.” diye konuştu.

“KOKUSUNU ALAN İÇERİ GİRİYOR”

Dolayı Usta, “Hazırladığımız tarçınlı çayı çok seven müşterilerimiz var ve bunlar geldiklerinde 3 – 4 bardak içiyorlar. Tadını bilen ve seven bazı müşterilerimiz termos getirerek evlerine dahi götürebiliyor. Bazı müşterilerimiz ise akşam saatlerinde ailece gelip burada hazırladığımız bu çayı içiyor. Yani kısacası 7 den 70’e her kesimden rağbet gören bir çay. Kokusunu alan yerini burada alıyor. Genellikle buraya gelenler yaşı büyük kişiler. Büyüklerimiz tadını ve kokusunu iyi bildikleri için daimî müşterimiz oluyorlar. Gençler içerisinde de tadını bilen gelir, bilmeyenler de bir kez içtikten sonra sürekli gelmeye başlar” ifadelerini kullandı.

SABAH NAMAZINDAN GECEYE KADAR ÇAYI BULMAK MÜMKÜN

Dalayı usta sözlerini şöyle tamamladı; “Bazen sosyal medyada paylaşım yapıyoruz, bizi bilen farklı şehirlerdeki insanlarımız arayarak ya da mesaj atarak ‘neden paylaştın canımız çekti, İnşallah yolumuz yine düşer Van’a gelip içeriz’ gibisinden dönüşler yapıyorlar. O kadar rağbet görüyor ki sabah namazından hemen sonra başlıyoruz gece 21.00 – 22.00’ye kadar devam ediyor. Özellikle Cumartesi günleri kamuda çalışan memur arkadaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor.”