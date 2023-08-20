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Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turhan idaresindeki 34 FBL 374 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyeri aşarak şarampole uçtu. Otomobil yaklaşık 100 metre takla attıktan sonra durabilirken, arka koltukta oturan Ali Zahit Turhan ve Muhammed Yusuf Turhan yeşillik alana fırladı. Sürücü Osman Turhan ve sağ ön koltukta oturan eşi Hatice Turhan ise araçta sıkıştı. Kazayı gören bir sağlık çalışanı yol kenarında durarak yardıma koştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğul hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri Hatice Turhan’ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde sürücü Osman Turhan ve araçtan fırlayan Ali Zahit Turhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansa taşınan ve son anda nabzı attığı fark edilen Muhammet Yusuf Turhan ile annesi Hatice Turhan ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilin motoru yerinden fırladı

Öte yandan, otomobilin motorunun yerinden fırlayarak su kanalına düştüğü görüldü. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun sağ şeridi trafiğe kapatıldı. İHA