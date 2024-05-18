Kobani Davası avukatlarından Çiğdem Kozan ise istinaf sürecinde tüm cezaların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç'un Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin Kobani Davası kararlarıyla ilgili sorularını yanıtlarken, "Yasin Börü ve arkadaşlarını öldüren sanıklar" ifadeleriyle cezaları hatırlattı.

22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kararı

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, "Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi suçlaması"yla ilgili 36 sanık hakkında "suçun sabit olmaması" nedeniyle beraat kararı verdi. Mahkeme kararı, davanın avukatlarından Çiğdem Kozan tarafından değerlendirildi.

Avukat Kozan'ın Değerlendirmesi

Çiğdem Kozan, mahkeme sürecinde yaşamını yitiren kişilerin çoğunluğunun HDP'li olduğunu ve dosyanın paramiliter karanlık güçler tarafından bulandırıldığını belirtti. Kozan, dosyanın HDP'yi kapatma amacıyla kurgulandığını ve istinaf sürecinde tüm cezaların kaldırılması gerektiğini savundu.

Demokratik Protesto ve Hukuki Yargılama

Av. Kozan, HDP'nin attığı tweetlerin demokratik protesto çağrısı olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla desteklendiğini ifade etti. Ayrıca, dosyanın siyaseten yürütülen yargılamalarla değil, hukuki yargılama ile sonuçlanması gerektiğini vurguladı.