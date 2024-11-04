Kızılay Haftası nedeniyle Wanhaber'e konuşan Türk Kızılay Van İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, Kızılay’ın insani yardım çalışmalarındaki önemi ve toplumdaki birleştirici rolüne vurgu yaptı.

29 Ekim - 04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası ile ilgili konuşan Türk Kızılay Van İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, “2011 yılında meydana gelen Van Depreminden bu yana aktif olarak Kızılay kuruluşunun içerisinde yer alıyorum. Gıda Mühendisiyim ama Kızılay bünyesinde tamamen gönüllülük esaslı çalışmalar yürütüyoruz. Kızılay başlangıçta savaş meydanlarında savaşan ve bu neticede yaralanan askerlere sağlık hizmeti vermek amacıyla 1868’de kuruluyor. Sonrasında ise insani yardım boyutu gelişiyor ve deprem, yangın gibi çeşitli doğa ve beşeri afetlerde insanlarımızın yanında oluyor. 163 ülkede operasyonlarımız var, Gazze’den Saraybosna’ya kadar.” ifadelerini kullandı.

“KIZILAY HAFTASI HEPİMİZİN ÇOCUKLUĞUNDAN KALMA BİR HATIRA”

Kızılay bünyesinde ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra bir diğer amaçlarının ise çocukları bilinçlendirmek olduğunu belirten Yeltekin, “Kızılay Haftası hepimizin çocukluğundan kalma bir hatıra... Yardımların yanı sıra bir diğer amacımız ise Kızılay’ı çocuklarımızın gönüllerine yerleştirmek, geleceğe Kızılaycı yetiştirmek. Bu amaçla okullarımıza ziyaretlerde bulunuyoruz. İlkokul, ortaokul, lise çağındaki çocuklarımızla bir araya geliyoruz, aynı zamanda anaokul çocukları ile de bir araya geliyoruz. Genç Kızılaycılar, Kızılay Kadın Teşkilatı gibi yapılanmalarımızla beraber sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

“KIZILAY BİRLİK İSTEYEN EVRENSEL BİR DERNEK”

Kızılay’ın toplumun tüm kesimlerine eşit yaklaşarak çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Ahmet Ferhat Yeltekin, “Kızılay toplumun her kesimine eşit yaklaşarak çalışmalarını yürütüyor. Kızılay ayrım gözetmeden, tarafsız, bağımsız, gönüllü hizmet veren, birlik isteyen evrensel bir dernek. Kamu kurumlarını ziyaret ederek yöneticilerimize Kızılay’ı hatırlatıp hem beraber ne yapılabilir, hem de ihtiyaçlar varsa da temin etme ya da ulaştırma konusunda interaktif bir süreç izliyoruz. Genel anlamıyla çocuklara yönelik eğitimlerimiz oluyor, her bir çocuğun kalbinde bir Kızılaycı yatıyor, bizler bu sevgiyi diri tutmaya çalışıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.