Vanspor'u devraldıkları günden bu yana yaşanan süreçlere herkesin şahitlik ettiğini belirten Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, ortada bir başarının olduğunu ve bu başarının devam etmesi için herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Vanspor için düzenlenen destek gecesinde bazı kişilerin verdikleri sözü tutmadığını söyleyen Başkan Kıyak, "Bir televizyon programında da açıkladığım gibi, yine söylüyorum; Van Milletvekilleri, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve bazı işadamları söz vermelerine rağmen, kulübümüze destek sunmadı. Şimdi ben bunları ifşa ettiğim için suçlu mu oluyorum? Bunları anlatmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

KIYAK: "ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ VERECEĞİMİZDEN DE KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Kırmızı- Siyahlı takıma destek verilmesi için bir kez daha çağrıda bulunan Başkan Kıyak, "8 aylık süreçte bu takımın nereden, nereye geldiğine herkes şahittir.

Öncelikle bundan sonraki süreçte bu camianın, bu şehrin önde gelenlerini, siyasetçilerini, STK'larını, bu memleketin ekmeğini yiyenleri bu takıma sahip çıkmaya davet ediyorum. Ortada bir başarı var. Herkesi göreve davet ediyorum. İyiye giden bir süreç, bir başarı var.

Bu başarı her zaman böyle devam edecek diye bir kaide yok. Bizim maddi anlamda ciddi desteği ihtiyacımız var. Bizim manevi anlamda da ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Destekler bizi hedefimize ulaştırır. Bugün oynanan maçta, başta Utku Şen'e, teknik ekibe ve bütün futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bizler bugün İskenderunspor'u misafir ettik.

İskenderunspor'a karşı istemeden de bir kusur işlemişsek, kendilerinden af diliyoruz. Bu zorlu maçta ve önceki diğer maçlarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftar gruplarımıza, Vanspor sevdalılarına teşekkür ediyor ve bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.

Kulübü devraldığımızda bu camiaya bir sözümüz vardı. Sizler bizlere sahip çıktığınız sürece, imkânlarımız doğrultusunda bu camia, bu kulüp neyi hak ediyorsa, hem bizler, hem teknik kadro, hem de futbolcu kardeşlerimiz ile elimizden gelen mücadeleyi vereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"DESTEK SÖZÜ VERİP, SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLER VAR"

Kulübe destek sözü verip, kulüp üzerinden reklam yapıp, sözlerini yerine getirmeyenlerin olduğunu söyleyen Başkan Kıyak, "Bu memlekette ekmek yiyip, birçok ihale alan ve Vanspor'a destek sözü verip ve sözlerini yerine getirmeyen işadamları var. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gün gelecek bizim de söyleyecek iki kelimemiz var. Herkes üzerine düşen görevini yapsın.

Bu kulübe verdikleri sözleri yerine getirsinler. Vanspor bu memleketin en değerli varlığıdır. Bunun için bu camia büyük bir camiadır. Bu memleketin gerçek sahibiyim diyen insanları, bu memleketin olmazsa olmazı olan Vanspor'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Diğer illerde futbol takımlarını ayakta tutan ticaret odalarıdır. Bizim 25 haftalık bir başarı serüvenimiz var.

Bizler daha bir gün olsun ticaret odası başkanını bu takıma sahip çıktığını görmedik. Bugün ticaret odası başkanının İçişleri Bakanına vermiş olduğu bir sözü var ama bu sözünü tutmadı. Milletvekilleri tarafından yine verilen sözler yerine getirilmedi. Bugüne kadar kulübümüze destekte bulunanları sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Günü geldiği zaman bu memlekette konuşacak iki çift lafımız var. Bu takımı nereden nereye getirdiğimiz ortadadır. Ortada bir sportif ve yönetim başarısı var.

Bu başarının devamlılığı için maddi desteğe ihtiyaç var. Bu kulüp hak ettiğin noktaya gelmesi için gerekirse dilencilik de yaparız. Ben dilencilik yapıyorsam, kendim ailem, kendi şirketim için yapmıyorum. Bu dilenciliği bu memleketin en büyük değeri olan Vanspor için yapıyorum" diye konuştu.

"YÖNETİMDE BAZI GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİNE GİTTİK"

Yönetim içerisinde bazı değişikliklere gideceklerini belirten Kıyak, "Göreve geldiğimiz 8 aylık süreçte yönetimde yer alan, kendisini kanıtlamış, kendilerine verilen görevleri yerine layıkıyla getirmiş bir yönetim kurduk. Yönetimimizde yer alan ve işlerinin yoğunluğundan dolayı, görevlerini bırakma talebi olanlar var. Bazı arkadaşlarımız bizden müsaade istedi.

Bizde bu anlamda yaptığımız istişareler sonrası yedek yönetimden 5-6 kardeşimizi asil yönetimin içerisine dahil ettik. Bazı görev değişikliklerine gittik. Bizler görevimizin başındayız ve bu camia için doğru olan neyse onu yapacağız. Bu nasıl sahada galibiyet için oyuncu değişikliği yapılıyorsa, yönetimde de başarı için bazen değişikler gerekiyor. Hedefimize varmak için, en doğru kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

UTKU ŞEN: "GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Daha sonra söz alan ve İskenderunspor karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Utku Şen ise, "Tribünlerde güzel bir atmosfer vardı. Şahsen deplasman takımı futbolcusu olarak buraya gelmek istemem. İnanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Bizi yalnız bırakmayan bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz sahada onlar tribünde mücadele ediyor.

El ele vererek güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi. Utku Şen, attığı ikinci golde kendisine centilmen bir şekilde pas veren Emre Oymak'a da teşekkür ederek, "Attığım ikinci golde Emre Oymak kardeşime de teşekkür etmek istiyorum. Bencillik yapmadı, kaleye vurabileceği pozisyonda olmasına rağmen, bana pas çıkardı. Ben de topu boş kaleye yolladım. O da skora katkı yaptı. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

Van Bölge Gazetesi