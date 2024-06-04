Van'da öğrencilerin kitaba ulaşımını kolaylaştırmak ve kitap okuma oranını artırmak amacıyla başlatılan "Kitap Van Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyon kitabın okullara ve öğrencilere kazandırıldığı açıklandı.

“Kitap Van” projesiyle ilgili görüşlerini dile getiren ve iyi işler gerçekleştirdiklerini, bunun devam edeceğini belirten Van Valisi Ozan Balcı, “Van’ın gençliği ve çocukları orta vadede alacakları her kitabın bir okuyucusu var demiştik. Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Onun için kitap okuma bir alışkanlıktır. Bu nedenle kitap okuma zevkini tattırmak, kitap okuma kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalıştık. Milli eğitim teşkilatı, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz güzel sonuçlar elde etti.” dedi.

“300 OKULA KÜTÜPHANE KAZANDIRDIK”

“Van’ın Türkiye’de en büyük kitap zenginliğine sahip il olduğunu düşüyorum” diyen Vali Balcı, “Edremit’te bir kütüphane açtık. Bebek ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. 300 tane okul kütüphanesi yaptık ve okul kütüphanelerini zenginleştirdik. Ayrıca 11 ilçemizde yaptığımız bebek ve çocuk kütüphanelerinden 10 tanesi bitti, bir tanesi de bitecek. 4 milyon kitabı okul kütüphanelerine, ilçe ve kütüphanelere kazandırdık. İnşallah Van’ın çocukları bunun semerelerini alacak. Bence hem spor hem de kitap projeleri güzel işler oldu ve olmaya da devam ediyor. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata dost bir idareci olarak katkı sağlamaktan ekip arkadaşlarım adına büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Van Atatürk Şehir Stadında düzenlenen etkinliğe aileler yoğun ilgi gösterirken, proje kapsamında öğrencilere bisiklet ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.