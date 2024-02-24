Yüksekova’ya 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki yol şantiye alanı, ayıların uğrak mekanı oldu. Kış uykusuna yatmayarak şantiyeye inen aç ayı, burada bulunan çöpleri karıştırarak karnını doyurmaya çalıştı.

Şantiyede çalışan işçiler ise ayılar için çoğu zaman çevreye yiyecek bırakıyor. Şantiyeye alışan ayılar, artık gündüz gözüyle de gelerek bırakılan yiyecekleri alıyor.

O anlar işçiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şantiyede çalışanlar tedirginlik de yaşandıklarını belirttiler.