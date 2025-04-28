Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor sahasında konuk ettiği Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi 5 – 0 mağlup ederek son haftaya da lider olarak girerken, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. sahasında Çimentaş Elazığspor’a 2 – 0 mağlup olarak play-off şansını son maça bıraktı.

Karacabey Belediye Spor A.Ş. sahasında Menemen Futbol Kulübü’nü 2 – 0 mağlup ederek play-off hattının hemen altında yer alarak play-off iddiasını son maça taşırken, ligde kalma mücadelesi veren Diyarbekir Spor A.Ş. sahasında Merkür Jet Erbaaspor’u 2 – 0’la geçti.

Belediye Derince Spor, Giresunspor’u 2 – 1 mağlup ederek ligde kalma umudunu 34. haftaya taşımayı başarırken, Motolux 68 Aksarayspor ve Çimentaş ELazığspor da haftayı galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk şanslarını son maçlar öncesi sürdürdü.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise deplasmanda Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0 – 0 berabere kalarak 5. sıradaki yerini korudu.

TOPLU SONUÇLAR

26.04.2025 15:00 Somaspor 3-2 Ankara Demirspor

27.04.2025 15:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 0-2 Çimentaş Elazığspor

27.04.2025 15:00 Karaman Futbol Kulübü 2-0 Ülkea Nazillispor

27.04.2025 15:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. 2-0 Menemen Futbol Kulübü

27.04.2025 15:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0-0 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

27.04.2025 15:00 Belediye Derince Spor 2-1 Giresunspor

27.04.2025 15:00 Diyarbekir Spor A.Ş. 2-0 Merkür Jet Erbaaspor

27.04.2025 15:00 Bucaspor 1928 1-4 Motolux 68 Aksarayspor

27.04.2025 15:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 5-0 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

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