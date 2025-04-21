Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftalara girilirken heyecan da artmaya devam ediyor. Ligin 32. hafta maçları da büyük çekişmelere ve heyecana sahne oldu.

LİDERLİK MÜCADELESİ NEFES KESTİ

Özellikle Motolux 68 Aksarayspor ile lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor arasındaki maç adeta nefes kesti.

Haftaya 2. sırada giren ev sahibi Motolux 68 Aksarayspor, evinde konuk ettiği lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’un 2 – 0 önüne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılınca büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda rakibi ile berabere kalınca, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

VANSPOR, PLAY-OFF BİLETİNİ CEBİNE KOYDU

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ancak zirveden uzaklaşınca hedefini ilk etapta play-off olarak revize eden Artı Değer Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi 1 – 0 mağlup ederek play-off biletini almış oldu.

Temsilcimizin bundan sonraki hedefi, play-off maçlarında başarı göstererek, sezon başındaki hedefi olan bir üst lige çıkmak olacak.

DÜŞME HATTINDA ÖNEMLİ MAÇLAR

Kırmızı Grup’ta düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar da ilgiyle takip edildi. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ve Diyarbekir Spor A.Ş. deplasmanda aldıkları galibiyetle ligde kalma yolunda önemli bir adım atarken, Belediye Derince Spor ise deplasmanda Karaman Futbol Kulübü’ne mağlup olunca ligin bitimine 2 hafta kala düşme potasının içinde kaldı.

Ligin son iki haftası, zirveyi olduğu gibi ligin alt sıralarını da yakından ilgilendirmeye devam edecek.

HAFTANIN MAÇLARI

Giresunspor 1-3 Ankara Demirspor

Merkür Jet Erbaaspor 6-3 Somaspor

Karaman Futbol Kulübü 3-2 Belediye Derince Spor

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1-0 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 1-2 Diyarbekir Spor A.Ş.

Çimentaş Elazığspor 1-0 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Motolux 68 Aksarayspor 2-2 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

Ülkea Nazillispor 0-6 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Menemen Futbol Kulübü 2-0 Bucaspor 1928

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