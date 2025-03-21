Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 28. hafta heyecanı yarın (21.03.2025 Cumartesi) oynanacak maçlarla yaşanacak.

Ligin sonuna doğru yaklaşılırken grupta heyecan da artıyor. Özellikle zirve yarışında Motolux 68 Aksarayspor ile Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor bir adım önde olurken, play-off ve düşme hattında da heyecan yaşanıyor.

Play-off’taki yerini sağlamlaştırmak isteyen Artı Değer Van Spor FK bu hafta sahasında, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Diyarbekir Spor’u konuk edecek. Bu maç da her iki ekip için önem taşıyor.

Zirvede yer alan Motolux 68 Aksarayspor kendi sahasında Merkür Jet Erbaaspor’u ağırlayacak. 2. sıradaki Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ise deplasmanda Ülkea Nazillispor ile karşı karşıya gelecek.

Grupta bu maçlar gibi diğer maçlar da yakından takip edilecek. Kırmızı Grup haftanın tüm maçları yarın (22 Mart Cumartesi) günü oynanacak ve maçlar saat 14.00’te başlayacak.

HAFTANIN PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE;

22.03.2025 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Ankara Demirspor

22.03.2025 14:00 Çimentaş Elazığspor - Somaspor

22.03.2025 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

22.03.2025 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Diyarbekir Spor A.Ş.

22.03.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

22.03.2025 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk - Giresunspor

22.03.2025 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Merkür Jet Erbaaspor

22.03.2025 14:00 Ülkea Nazillispor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

22.03.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Bucaspor 1928