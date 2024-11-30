Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 14. Hafta maçları bugün oynanacak ve maçlar saat 14.00’te başlayacak. Artı Değer Van Spor FK, soğuk bir havada rakibi Karacabey Belediye Spor’u konuk edecek.

Bugün oynanacak maçlarda Menemen Futbol Kulübü - Serik Belediyespor, Çimentaş Elazığspor - Bucaspor 1928 ve Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile karşılaşacak.

Gruptaki maç programı şu şekilde;

30.11.2024 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Ankara Demirspor

30.11.2024 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Somaspor

30.11.2024 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

30.11.2024 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

30.11.2024 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

30.11.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Giresunspor

30.11.2024 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Serik Belediyespor

30.11.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

30.11.2024 14:00 Çimentaş Elazığspor - Bucaspor 1928