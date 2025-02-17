Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan devam ediyor. Zirvede kıyasıya bir mücadele yaşanırken, temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK kritik 2 puan daha kaybetti.

Haftanın en önemli maçlarından birinde karşı karşıya gelen Motolux 68 Aksarayspor ile Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1 – 1 berabere kalarak puanları bölüştü. Bu beraberlik lider Motolux 68 Aksarayspor’u koltuğundan ederken, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nü de zirveden bir adım daha uzaklaştırmış oldu. Temsilcimiz, haftayı 41 puanla 5. sırada kapattı.

Haftanın bir diğer önemli maçında ise Menemen Futbol Kulübü sahasında Çimentaş Elazığspor’u 2 – 1 mağlup etmeyi başararak hanesine 3 puan yazdıran taraf oldu.

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ise sahasında Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle mağlup etmeyi başararak zirvenin yeni sahibi oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın sonuçları ve puan durumu şu şekilde;

Menemen Futbol Kulübü 2-1 Çimentaş Elazığspor

16.02.2025 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk 2-1 Ülkea Nazillispor

16.02.2025 14:00 Ankara Demirspor 2-2 Karaman Futbol Kulübü

16.02.2025 14:00 Merkür Jet Erbaaspor 2-0 Belediye Derince Spor

16.02.2025 14:00 Motolux 68 Aksarayspor 1-1 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

16.02.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

16.02.2025 14:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 2-1 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

16.02.2025 14:00 Somaspor 0-1 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

16.02.2025 14:00 Giresunspor 1-2 Bucaspor 1928

PUAN DURUMU