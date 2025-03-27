Kırmızı Grupta hafta hafta ligin sonuna doğru yaklaşılırken kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Şampiyonluk için Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile Motolux 68 Aksarayspor’un büyük avantajı bulunurken, play-off ve düşme potasında da heyecan yaşanıyor.

Artı Değer Van Spor FK’yi 6 – 2’lik farklı bir skorla mağlup eden Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor puanını 64’e yükselterek liderliğini korurken, 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor ise Ankara Demirspor’u deplasmanda 1 – 0 yenerek puanını 62’ye yükseltti.

Zirvede ilk iki sırayı paylaşan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Motolux 68 Aksarayspor, takip eden takımların haftayı puan kaybederek tamamlaması sonrası puan farkını biraz daha açmış oldu.

Play-off hattında da yarış devam ediyor. Temsilcimizin de dahil olduğu play-off hattındaki takımların puan kaybetmesi sonrası haftayı galibiyetle tamamlayan Bucaspor 1928, play-off hattına bir adım daha yaklaşmış oldu.

Kırmızı Grup’ta ligde kalma yarışı da nefes keseceğe benziyor. Diyarbekirspor sahasında Çimentaş Elazığspor’u mağlup ederek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. de deplasmanda Giresunspor’u mağlup ederek ligde kalma mücadelesini sürdürdü.

KIRMIZI GRUP’TA TOPLU SONUÇLAR

Kırmızı Grup’ta 29. hafta sonuçları şu şekilde;

Diyarbekir Spor A.Ş. 2-1 Çimentaş Elazığspor

Bucaspor 1928 4-1 Ülkea Nazillispor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 1-1 Karaman Futbol Kulübü

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 1-0 Belediye Derince Spor

Somaspor 1-0 Menemen Futbol Kulübü

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 6-2 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Giresunspor 0-4 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Ankara Demirspor 0-1 Motolux 68 Aksarayspor

Merkür Jet Erbaaspor 2-1 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

PUAN DURUMU