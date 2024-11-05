Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı grupta 6 maçı ev sahibi takımlar, 2 maçı ise deplasman takımları kazandı. Grupta tek maç ise berabere tamamlandı.

Çimentaş Elazığspor zor geçen maçta konuk ettiği Ankara Demirspor’u 3 – 2 mağlup etmeyi başarırken, lider Menemen Futbol Kulübü, Merkür Jet Erbaaspor’u 2 – 0’la geçerek liderliğini sürdürdü.

Grubun tek namağlup takımı Serik Belediyespor, deplasmanda adeta gol olup yağdı ve rakibi Derince Belediye Spor’u 7 – 1 mağlup ederek 24 puanla liderin 1 puan gerisinde, 3. sırada yer aldı.

VAN SPOR FK 1 SIRA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta zor deplasmanda Ankara Demirspor’u mağlup ederek kötü gidişata dur diyen Artı Değer Van Spor FK, bu hafta da kendi sahasında konuk ettiği Somaspor’u 3 – 1 yenmeyi başardı.

Hanesine 3 puan daha yazdıran Artı Değer Van Spor FK, puanını 15’e yükseltirken 9. sıradan 8. sıraya yükseldi.

10 haftalık periyotta Artı Değer Van Spor FK 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 14 gol atan siyah – kırmızılı temsilcimiz kalesinde ise 11 gol gördü.

HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

İşte Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın sonuçları;

Çimentaş Elazığspor 3-2 Ankara Demirspor

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 3-1 Somaspor

Nazilli Spor A.Ş. 2-2 Diyarbekir Spor A.Ş.

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0-2 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 2-0 Giresunspor

Menemen Futbol Kulübü 2-0 Merkür Jet Erbaaspor

Belediye Derince Spor 1-7 Serik Belediyespor

Karaman Futbol Kulübü 1-0 Bucaspor 1928

Motolux 68 Aksarayspor 3-1 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK