Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 6. hafta maçları tamamlandı. Zorlu maçların oynandığı haftada Artı Değer Van Spor FK evinde kaybederken, haftanın bir diğer önemli maçında Çimentaş Elazığspor kendi sahasında Menemen Futbol Kulübü’ne kaybedince, uzun süredir elinde bulundurduğu namağlup unvanını kaybetmiş oldu.

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., sahasında Somaspor’u 1 – 0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alırken, Nazilli Spor A.Ş. de kendi sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi 2 – 1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Kırmızı Grup’ta haftanın sonuçları şu şekilde;

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0-1 Motolux 68 Aksarayspor

Nazilli Spor A.Ş. 2-1 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

Belediye Derince Spor 1-1 Merkür Jet Erbaaspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 1-2 Serik Belediyespor

Bucaspor 1928 2-1 Giresunspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 3-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 1-0 Somaspor

Çimentaş Elazığspor 0-3 Menemen Futbol Kulübü

Karaman Futbol Kulübü 0-1 Ankara Demirspor