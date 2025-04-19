Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta takımlar yarın oynanacak kritik maçlar için hazırlıklarını tamamladı ve beklemeye başladı.

İlk hedef olarak play-off’a kalmak ardından da bir üst lige çıkmak isteyen Artı Değer Van Spor FK, bu hafta kendi sahasında çok önemli bir maça çıkacak.

Sahasında, play-off hattındaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi konuk edecek olan kırmızı-siyahlılar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Kendi taraftarı önünde zor maçtan 3 puanla ayrılarak play-off biletini cebine kopmak isteyen Artı Değer Van Spor FK, yarınki maçta tüm kozlarını kullanacak.

Grup’ta play-off hesapları yapan Karacabey Belediye Spor A.Ş. de deplasmanda güçlü rakiplerden Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak. Bu maçta Van Spor’u yakından ilgilendiriyor.

Yine şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta da ikinci sıradaki Motolux 68 Aksarayspor, lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’u evinde ağırlayacak.

Çok çekişme ve heyecana sahne olması beklenen 32. hafta maçları yarın (20 Nisan Pazar) oynanacak ve tüm maçlar saat 15.00’te başlayacak.

İşte haftanın programı;

20.04.2025 13:00 Giresunspor - Ankara Demirspor

20.04.2025 15:00 Merkür Jet Erbaaspor - Somaspor

20.04.2025 15:00 Karaman Futbol Kulübü - Belediye Derince Spor

20.04.2025 15:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

20.04.2025 15:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Diyarbekir Spor A.Ş.

20.04.2025 15:00 Çimentaş Elazığspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

20.04.2025 15:00 Motolux 68 Aksarayspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

20.04.2025 15:00 Ülkea Nazillispor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

20.04.2025 15:00 Menemen Futbol Kulübü - Bucaspor 1928