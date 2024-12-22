2. Lig Kırmızı Grupta üst sıralarda çekişmeli maçlar oynanırken birçok futbolcu da attığı gollerle gol krallığı yarışına dahil oluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Kırmızı grupta ilk devrenin son haftasına girilirken ligde şuana kadar birbirinden güzel goller atıldı. 16. hafta itibariyle gol krallığı yarışında Artı Değer Van Spor FK’den futbolcular da bulunuyor.

“VAN SPOR’LU FUTBOLCU İLK 10 DA YER ALIYOR”

Ligin ilk 16 haftasında Kırmızı- Siyahlı ekip futbolcuları gol krallığı yarışında yerlerini aldı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’li futbolcu Harun Kavaklıdere, ligde attığı 6 gol ile gol krallığı yarışında ilk onda yer buldu.

Kırmızı Grupta 16. hafta itibariyle Bucaspor 1928 futbolcusu Yasin Öztekin 11 gol ile gol krallığı yarışında zirvede bulunurken, Serik Belediyespor futbolcusu Enes Soy 9 gol ile 2. sırada yerini aldı. Ankara Demirspor’dan Güney Tutcuoğlu 8 gol ile 3. sırayı alırken, Motolux 68 Aksaraysporlu Ahmet Abdullah Çakmak, Somaspor futbolcuları Kenan Fakılı ve Rahmi Anıl Başaran 7 gol ile gol krallığı yarışında 4. sırayı paylaşıyor.

Gol krallığında 6 futbolcu ise 6’şar golle 5. sırada bulunuyor. O futbolcular sırasıyla Karacabey Belediye Spor AŞ.li Ali Aydemir, Serik Belediyesporlu Cem Ekinci, Artı Değer Van Spor FK oyuncusu Harun Kavaklıdere, Karaca Belediye Spor AŞ.li Niyazi Batuhan Salman, Giresunsporlu Şahin Dik ve Çimentaş Elazığspor’dan Yusuf Mert Tunç.

VAN SPOR’DAN 3 FUTBOLCU DAHA TAKİPTE

Artı Değer Van Spor FK’li futbolcu Harun Kavaklıdere 6 golle gol krallığı yarışının içinde yer alırken, Fuat Bavuk ve Hasan Bilal de 5’er gol ile takım arkadaşlarını takip ediyor. Artı Değer Van Spor FK’nin bir diğer gol silahı Batuhan Kör ise 4 gol ile gol krallığı yarışını biraz geriden de olsa takip ediyor.