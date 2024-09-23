Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecanlı bir hafta daha geride kaldı. 2024 – 2025 futbol sezonunda ilk kez iç sahada seyircisi önüne çıkar Artı Değer Van Spor FK’nin yenilgi yaşadığı haftada Menemen Futbol Kulübü deplasmanda kazanarak 4’te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup’ta 4. haftada 5 takım deplasmanda kazanırken 3 takımda kendi sahasında kazanmayı başardı. Puanların paylaşıldığı tek maçta ise Karaman Futbol Kulübü ile Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 2 – 2 berabere kaldı.

Kırmızı Grup’ta 4. hafta sonuçları şu şekilde;

Nazilli Spor A.Ş. 1-4 Menemen Futbol Kulübü

Bucaspor 1928 3-1 Diyarbekir Spor A.Ş.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 0-1 Ankara Demirspor

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0-2 Çimentaş Elazığspor

Serik Belediyespor 1-0 Giresunspor

Belediye Derince Spor 1-5 Motolux 68 Aksarayspor

Karaman Futbol Kulübü 2-2 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 2-1 Somaspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0-1 Merkür Jet Erbaaspor