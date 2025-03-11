Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 27. hafta maçları 15 – 16 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

15 Mart Cumartesi günü Bucaspor 1928 ile Karaman Futbol Kulübü ve Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile de Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise 16 Mart Pazar günü deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak.

Lider Motolux 68 Aksarayspor, Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’ye konuk olacak. 2. sıradaki Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ise sahasında Belediye Derince Spor’u konuk edecek. Gruptaki tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 27. Hafta programı şu şekilde;

15.03.2025 14:00 Bucaspor 1928 - Karaman Futbol Kulübü

15.03.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

16.03.2025 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Motolux 68 Aksarayspor

16.03.2025 14:00 Ankara Demirspor - Çimentaş Elazığspor

16.03.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Ülkea Nazillispor

16.03.2025 14:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Belediye Derince Spor

16.03.2025 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Menemen Futbol Kulübü

16.03.2025 14:00 Somaspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

16.03.2025 14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.