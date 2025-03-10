Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan 26. hafta maçları ile devam etti. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor ile 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştı. 45 puanla 5. sırada olan Artı Değer Van Spor FK’nin, 6. sırada bulunan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile arasındaki puan farkı 2’ye düşerken, 4. sıradaki Menemen Futbol Kulübü ile arasındaki puan farkı ise 3’e çıktı.

LİDERLİK YARIŞI

Son haftalarda liderlik koltuğunun el değiştirdiği Kırmızı Grup’ta 26. hafta itibari ile zirvenin sahibi bir kez daha değişti.

Haftaya lider giren Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’un deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile berabere kalarak puan kaybetmesi ve Motolux 68 Aksarayspor’un sahasında kazanması sonrası her iki takımın gruptaki sıralaması değişti.

Motolux 68 Aksarayspor 56 puanla Kırmızı Grubun yeni lideri olurken, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 2. sıraya geriledi.

TOPLU SONUÇLAR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın sonuçları şu şekilde;

Menemen Futbol Kulübü 3-0 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1-1 Ankara Demirspor

Belediye Derince Spor 1-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 1-0 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Motolux 68 Aksarayspor 4-0 Giresunspor

Çimentaş Elazığspor 3-1 Merkür Jet Erbaaspor

Karaman Futbol Kulübü 1-1 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

Ülkea Nazillispor 0-4 Somaspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0-0 Bucaspor 1928

PUAN DURUMU