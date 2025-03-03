Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta kıyasıya mücadele devam ediyor. Şampiyonluk, play-off ve ligde kalma mücadelelerinin çekişmeli maçlara sahne olduğu Kırmızı Grup’ta 25. hafta, temsilcimize yaradı.

Lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’un kendi sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile 0 – 0 berabere kalması yine 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor’un, konuk ettiği Menemen Futbol Kulübü ile 2 – 2 berabere kalarak puanları paylaşması, temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin işine yaradı. Deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor’u 4 – 1 gibi farklı bir skorla mağlup eden temsilcimiz, zirve ile arasındaki puan farkını 10’a düşürmüş oldu.

Lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 54 puana sahipken, 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor’un 53 puanı bulunuyor. 3. sırada 48 puanla Çimentaş Elazığspor yer alırken, 4. sırada ise 45 puanla Menemen Futbol Kulübü bulunuyor. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise 44 puanla 5. sıradaki yerini koruyor.

HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk 0-3 Çimentaş Elazığspor

Ankara Demirspor 2-0 Ülkea Nazillispor

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 0-0 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Diyarbekir Spor A.Ş. 2-1 Karaman Futbol Kulübü

Somaspor 0-1 Belediye Derince Spor

Motolux 68 Aksarayspor 2-2 Menemen Futbol Kulübü

Merkür Jet Erbaaspor 1-4 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Bucaspor 1928 2-1 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Giresunspor 1-2 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

PUAN DURUMU