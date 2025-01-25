Nesine 2. Lig’de ikinci devre heyecanı geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla başladı. Heyecan 19. hafta maçları ile devam edecek.

Lider Serik Belediyespor deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak. İkinci sırada yer alan Motolux 68 Aksarayspor, kendi evinde Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi ağırlayacak.

Artı Değer Van Spor FK ise seyircisiz oynanacak maçta sahasında Ülkea Nazillispor ile karşılaşacak. Bu maç 26 Ocak Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 19. hafta programı şu şekilde;

25.01.2025 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Karaman Futbol Kulübü

25.01.2025 14:00 Ankara Demirspor - Bucaspor 1928

26.01.2025 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Ülkea Nazillispor

26.01.2025 14:00 Çimentaş Elazığspor - Belediye Derince Spor

26.01.2025 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

26.01.2025 14:00 Giresunspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

26.01.2025 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

26.01.2025 14:00 Somaspor - Serik Belediyespor

26.01.2025 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

