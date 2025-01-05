İlk devresinde heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne olan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta takımlar ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin ikinci devresine iddialı başlangıç yapmak isteyen takımlar yoğun mesai harcarken, bir yandan da takviye için arayışlar devam ediyor.

Kırmızı Grup’ta ikinci devrenin ilk maçları 18 - 19 Ocak tarihlerinde oynanacak.

VAN SPOR ANTALYA’DA

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. İkinci yarının ilk hafta maçına kadar burada çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı - siyahlılar, devreye iyi başlamayı ve şampiyonluk yolunda ilerlemeyi amaçlıyor.

Diğer yandan da transfer görüşmeleri gerçekleştiren Artı Değer Van Spor FK, ikinci devreye güçlü bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.

Temsilcimiz ligin 18. hafta maçında, 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Belediye Derince Spor ile karşılaşacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ SIRALAMASI

Kırmızı Grup’ta ligin ilk yarısını 42 puanla Serik Belediyespor lider olarak tamamlarken, Motolux 68 Aksarayspor 41 puanla 2. sırada bitirdi.

Çimentaş Elazığspor’un 32 puanla 3., Menemen Futbol Kulübü’nün 31 puanla 4. sırada tamamladığı ilk devreyi temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise 30 puanla 5. olarak noktalamıştı.

18. HAFTA PROGRAMI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 18. hafta oynanacak maçların programı şu şekilde;

18.01.2025 14:00 Serik Belediyespor - Ankara Demirspor 18.01.2025 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Giresunspor 18.01.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Motolux 68 Aksarayspor 19.01.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK 19.01.2025 14:00 Bucaspor 1928 - Merkür Jet Erbaaspor 19.01.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor 19.01.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Somaspor 19.01.2025 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Menemen FK 19.01.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü