Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk TV canlı yayınında ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merak ettiği "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı" sorusuna cevap verdi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?'

Üretici enflasyonunda ciddi bir düşüş var. TÜFE'ye göre oldukça düşük. 47'lerde. Bu sevindirici. Maliyet tarafından iyi yöne gittiğimizi gösteriyor. Bir süre sonra tüketiciye yansıyacaktır diye düşünüyorum.

Kiracıları korumak gözetmek için hükümetimizin aldığı karar var. Bu enflasyonist dönemde alınan karar. Kiracıyı korunmak için karar. Aslolan enflasyonu düşürmek ve bu ihtiyacı ortadan kaldırmak. Enflasyonu kalıcı olarak düşürdüğünüzde buna ihtiyaç kalmayacak.

Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verilecektir. İhtiyaç ortadan kalkınca yeni bir değerlendirme yapılır. Etki analizi yapılacak ona göre hükümetimiz bir karar verecektir.

Yılmaz'dan Fitch açıklaması

Fitch'in kararın alınmasında siyasi istikrarın, güven ortamının pekişmesi, yerel seçimlerden sonra politika değişecek, şu olacak bu olacak gibi spekülasyonların bir zemine sahip olmadığının görünmesinin not artırımını etkiledi diye düşünüyorum.

Seçimlerden bugüne cari açıkta çok ciddi bir düşüş var. 60 milyar dolar civarındaydı geçen yılın ortalarında, yıl sonunu 45 milyar dolarla kapattık. Muhtemelen 32-33 milyara düşecek bir cari açık görecek. Diğer taraftan bütçe açığı.

Orta vadeli programda 6.4 olacak dedik, bundan da daha iyi oldu 5.2 oldu. Depremin etkisini çıkardığınızda 1.6'lara düştüğünü görüyoruz. Rezervler arttı. KKM çok ciddi anlamda eridi. Bütün bu risk göstergelerinde olumlu yönde seyreden rakamlar kredi değerlendirme kuruluşlarını da etkilemiş görünüyor.

'Tek sıkıntımız enflasyon meselesi, fiyat istikrarı'

Tek sıkıntımız fiyat istikrarı, enflasyon meselesi. Yeni bir politika seti koyduk ortaya. Biraz zaman alacak. Enflasyonla mücadelede güçlü bir çerçeve ile 2023'ü kapatmış olduk. Orta vadeli planımızı esas alarak, yeşil ve dijital dönüşümü 12. planın odak kavramı olarak koyduk.

Somut yansımalarını eylem planına derc etmiş durumdayız. İnsan kaynakları çok önemli. Mesleki eğitimle ilgili eylemlerimiz var. Sanayimizin nereye gidersek gedilim şikayeti var, yer bulamıyoruz yatırım yapacak diye. Nitelikli yatırımların finansmana erişim meselesi, seçici finansman meselesi var. İdari ve yargısal süreçlerin basitleştirilmesi gibi hususlar var.

Orta vadeli programımızın yapısal dönüşümünü destekleyen program. Yatırım ortamını iyileştirme gündemi gibi ortaklıklar var. Bunu biz masa başında yapmadık. Özel sektörde muhataplarımızla birlikte olgunlaştırarak eylem planını son hale getirdik.

Enflasyon ne zaman düşüşe geçecek?

Enflasyon bizim için temel öncelik. Milletin önceliği neyse bizim de önceliği o. AK Parti olarak bu çizgide hareket etmiş siyasi zihniyete sahibiz. Buna orta vadeli programda temel yaklaşımımız, kademeli şekilde, belli plan program dahilinde düşürmek. Bunun politika setini ortaya koymuş durumdayız.

Birincisi para politikaları. Burada Merkez Bankamız sorumlu. Üzerine düşen adımları atıyor. Para politika ile uygulamaları yapıyor. İkinci politika maliye politikaları. Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz var. Başkanı olduğum bir kurul. İstişare mekanizması platformu. Maliye politikalarımızla para politikalarımız arasında tamamlayıcılığı, eşgüdümü sağlamış oluyoruz.

'Beklentiler yüzde 38 civarında'

Sayın Bakanımız en güçlü şekilde mesajları veriyor. Üçüncü boyut ise yapısal reform boyutu. İki etkisi var. Bir tanesi somut sonuçları. Yapısal reformların somut sonuçları zaman alır. Mesleki eğitimle reform yaparsınız. Bir de beklenti kanalıyla etkisi vardır. Bir ülke yapısal reform yapmayı başarıyorsa bu ülkeye bakış açısı değişir. Hemen etkide bulunur ekonomiye. Karar alma süreçlerine, yatırımlara. Her iki açıdan önemli, yapısal reformlar. Bunun takvimini orta vadeli programda somutlaştırmış durumdayız.

Güçlü bir programımız var. Üç sağlam ayaktan oluşan. Bunu hayata geçiriyoruz. Geçen yıl orta vadeli programda yüzde 65 demiştik, biraz altında gerçekleşti enflasyon. Merkez Bankamız yüzde 36 diyor. Beklentiler ise yüzde 38 civarında. Piyasa aktörlerine, değişik kesimlere sorup, ortalama hesaplandığında. Biz de takip ediyoruz bunu. Bu sene özellikle aylık bazda etkileri görmeye başlamıştık.

Enflasyonda 2026 sinyali

Ocak'ta geçici bir yükseliş oldu. Ocak aylarında yükselişler olur. Sosyal açıdan önemli gördüğümüz adımların enflasyona etkisi oldu doğrusu. Bundan sonraki aylarda bu etkinin ivmesi kaybolacaktır. Mayıs'tan sonra ise yıllık bazda etkiliyi göreceğiz. Haziran-Temmuz gibi. Yıllık bazdaki belirgin düşüşü yaz döneminde görmüş olacağız. Ondan sonra enflasyonda çok daha farklı dönem olacak. Yıl sonuna doğru ivmesini kaybeden bir enflasyonla 2025'e geçiş yapacağız.

2025 yılında orta vadede hedefimiz var. 2026'da ise tek haneyi yakalamayı hedefliyoruz. 2024'ün ikinci yarısında belirgin etkileri göreceğiz. 2025'te çok daha düşüş olacak. 2026'da tek haneyi göreceğiz. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Plan, program ve politika setimiz var. Bir takım etkilenmeler olur tabii k i. Bir jeopolitik gelişme olur, enerji fiyatlarına yansır. Konjonktürel faktörler olur. Esas olan sizin politika setinizdir. Doğru yönde hareket ediyorsanız, hedeflerinize ulaşırsınız. Ortada sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu güçlü bir irade var.

Gıda enflasyonu neden daha yüksek?

Gıda Komitesi alınması gereken tedbirleri tartışıyor. Önümüzdeki süreçlerde planlı tarım, piyasaları düzenleme, mevsimselliğin etkisini azaltıcı tedbirler birçok konuda gıda konusuna bakıyoruz. Bir taraftan da Ticaret Bakanlığımızın çerçevesinde denetim. Gıda alt gelip gruplarda çok önemli. Gıdada elde edeceğimiz başarı enflasyonla mücadelemize katkı sağlayacak.

Bu yönde ilgili tüm kurumlarımızla bir çaba içindeyiz. 12. planımız, orta vadeli programımız, eylem planımız ortada. Bazı konularda teknik detaylar vardır. Mutfakta çalışırsınız, olgunlaştırmanız gereken hususlar vardır. Onlar zaman içinde ortaya çıkar. Neyi yapacağımız açık ve net. Gizli saklımız yok. Sürprizlerin azaldığı, öngörülebilirliğin arttığı politika çerçevemiz var.

Türkiye'de karbon piyasası oluşturmamız gerekiyor. Bunu ilan etmişsiniz. Kurumlar arası rol dağılımı var. Bazen orada tartışmalar yaşanabiliyor. Bunları olgunlaştırmanız gerekiyor. Ne yapacağınız, ne zaman yapacağınız belli.