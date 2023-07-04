Tadilat masrafları senelerdir kiracılar ve ev sahipleri arasında ciddi bir tartışma konusu. Antalya'da bir kiracı, ev sahibine karşı bu çerçevede açtığı davayı kazandı. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Kiracı evde tadilat yapmak istediği zaman sadece haber bile verebilir. Kiracı ihtiyaç dahilinde evde tadilat yapabilir ve bu masrafların parasını ev sahibinden isteyebilir. Antalya'da bir kiracı dükkana tadilat yaptırdı. Mülk sahibinden masrafların karşılanmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca mahkemeye başvurdu. Yargıtay'ın son kararı kiracıların yüzünü güldürdü. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.

TEK BİR ŞARTI VAR

Kiracı ev sahibinden yapılan masrafları kuruşu kuruşuna alabilir ancak bunun bir şartı var. Kiracı oturduğu sürece ev sahibinden bu masrafları istemeyez ancak taşınırken isteyebilir.

"EVİN ESKİMESİNİ DAİRELERDEN ÇIKILMASINI İSTİYORLAR"

Kanal D Haber'in haberine göre bir vatandaş, "Kiradan düşüleceğini bildikleri için genelde kabul etmiyorlar. Evin eskimesini, dairelerden çıkılmasını istiyorlar. Bizzat kendim yaşadım" dedi.

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