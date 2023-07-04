2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.

Dolar kurunun da etkisiyle, özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılda da sektörü etkilemeye devam ediyor.

Sıfır araçlar temmuzda da zamlandı

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş temmuz ayında da devam ediyor. Bazı markalar fiyatları şimdiden artırırken, bazı markalar ise fiyatları henüz güncellemedi.

Toyota fiyatlarına temmuz ayı itibarıyla ortalama yüzde 6 zam geldi. Böylelikle Toyota Corolla'nın başlangıç fiyatı 926 bin 250 TL'ye kadar yükseldi.

Toyota'da 1 milyon TL'nin altında sadece Corolla'nın Vision paketi ve Yaris'in giriş seviyesindeki Dream paketi kaldı.

Temmuz ayında fiyatlara yüzde 13 civarında zam yapan Opel'in de 1 milyon TL'nin altında sadece Cosa'nın başlangıç paketi yer alıyor.

Geçen ay başlangıç fiyatı 811 bin TL'ye kadar yükselen Peugeot 208'in giriş seviyesi temmuzda 908 bin TL olarak güncellendi.

Bunlara ek olarak Kia, Citroen ve Tesla gibi markalar da sıfır otomobil fiyatlarına zam yaptı.

Ensonhaber