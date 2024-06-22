Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 sınırına çevrildi.

Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.

Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı.

TÜFE belirleyici olacak

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

Yıllık enflasyon baz alınacak

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Haziran ayında yüzde 62,51'di

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu.

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 oldu.

Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi.

Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

Yeni oranlarla muhtemel zamlar

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyona göre oluşabilecek zam oranları şöyle:

Kira miktarı: 20.000 TL - Zamlı miktarı: 32.502 TL

Kira miktarı: 25:000 TL - Zamlı miktarı: 40.627 TL

Kira miktarı: 30:000 TL - Zamlı miktarı: 48.753 TL

Kira miktarı: 35.000 TL - Zamlı miktarı: 56.878 TL

Kira miktarı: 40.000 TL - Zamlı miktarı: 65.004 TL

Kira miktarı: 45.000 TL - Zamlı miktarı: 73.129 TL

Kira miktarı: 50.000 TL - Zamlı miktarı: 81.255 TL

Kira miktarı: 55.000 TL - Zamlı miktarı: 89.380 TL

Kira miktarı: 60.000 TL - Zamlı miktarı: 97.506 TL

Kira miktarı: 65.000 TL - Zamlı miktarı: 105.631 TL

Kira miktarı: 70.000 TL - Zamlı miktarı: 113.757 TL