Türkiye'nin kaderini değiştirecek seçimlere geri sayım sürerken, yurdun son yılların en önemli gündem maddelerinden birisi de artan kira fiyatları..

Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur etmeye devam ediyor.

Hemen hemen her katıldığı programda fahiş kiraya fırsat verilmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını yanıtladı.

Artan kiralar soruldu

Burada bir gencin "Sınırsız ve kontrolsüz şekilde artan kira fiyatları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, kirayı artıranlara sert çıktı.

"Analarından doğduklarına pişman edeceğiz, öyle rastgele artıramazsın"

"Bunları yargı yoluyla analarından doğduklarına pişman edeceğiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Öğrenciler için en önemli çıkış noktası yurtlarımız. Bizim bir defa yurt itibariyle sıkıntımız yok. Türkiye genelinde 850 bin öğrenci kapasiteli yurdumuz var. Ancak bu deprem nedeniyle bazı yurtlarımızı depremzedelerimize kullandık.

Asıl söylediğin konuya gelince, bunları yargı yoluyla analarından doğduklarına pişman edeceğiz. Öyle rastgele istediğin gibi kira koyamazsın arkadaş.

Bunların hepsini Adalet Bakanlığı'mızla belli bir standarda oturtacağız ve onların üzerlerine gideceğiz.