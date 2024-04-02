Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği açıklamasında "Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap kazanana mazbatasını ver!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"BOP EŞBAŞKANI ATEŞLE OYNUYORSUN!

Bu ülkenin temelleri demokrasi üzerine kuruldu. Sen değil, efendilerin gelse bunu değiştirmeyecek. Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap kazanana mazbatasını ver! Senin şahsında arkandaki karanlık güçlere sesleniyorum:

Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk Devletidir, bunu asla değiştiremeyeceksiniz! Abdulahat Arvas sana da iki çift lafım var. Şerefli ol ve eline tutuşturdukları kağıt parçasını derhal yırt at! At ki Van'da alnı açık gezebilesin. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma!"