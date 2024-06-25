Görüşme, siyasi kulislerde heyecan yarattı. İmamoğlu ile ilgili söylentilere ise net bir yanıt geldi: Hepsi asparagas!

Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ın Gizemli Buluşması

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın daveti üzerine ABB'nin Sıhhiye'deki tesisinde akşam yemeğinde buluştu. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşılarken, iki isim arasında sıcak ve samimi bir atmosfer hakimdi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan ‘bir yemek yiyelim’ dedi. Türkiye’nin dünya kadar sorunları var. Oturup konuşacağız." dedi.

İmamoğlu İle Görüşme Var Mı?

Basın mensuplarının "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum. Talep olursa elbette görüşürüz. Bizim partili arkadaşlarımız. Oturup konuşacağız." yanıtını verdi.

İmamoğlu Söylentilerine Net Yanıt: Asparagas!

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kendisiyle görüşmek için randevu aldığı iddialarına da sert çıktı: "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Sayın Başkan arar, geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Programlarımızın uygun olması lazım. Bayramlaştık, yemeğimizi de yeriz." dedi.

Mansur Yavaş’tan Açıklama: Özel Bir Gündemimiz Yok

Yavaş, "Özel bir gündemimiz yok. Sayın genel başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Bayramda kendisini aradım. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde bir yemek ikram edeyim dedim, hepsi bu." ifadelerini kullandı.

Siyasi Kulislere Bomba Gibi Düştü!

Bu sürpriz buluşma, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ın buluşmasından çıkacak sonuçlar merakla beklenirken, İmamoğlu ile ilgili dedikoduların asparagas olduğunun açıklanması ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutan bu buluşma, CHP'nin geleceği hakkında önemli ipuçları taşıyor. Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ın görüşmesinden çıkacak detaylar, önümüzdeki günlerde siyasi arenada çok konuşulacak.