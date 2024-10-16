Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının itirazlarına rağmen, mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın hakaret iddialarıyla ilgili devam eden şikayetleri dikkate alarak bu kararı verdi. Duruşmada, İnal’ın avukatı, Kılıçdaroğlu'nun zorla mahkemeye getirilmesini talep etti ve mahkeme bu isteği onayladı.

Kılıçdaroğlu'nun Avukatı İtirazda Bulundu

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin ikametgahının Ankara’da olduğunu belirterek, duruşmanın burada yapılmasını istedi. Ancak mahkeme, bu talebi reddederek Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesine hükmetti.Mahkemenin belirlediği duruşma tarihi 18 Şubat 2025 olarak açıklandı. Barış Yarkadaş’a göre, Kılıçdaroğlu duruşmaya gelmediği takdirde, polis aracılığıyla zorla getirilecek.