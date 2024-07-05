Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı'nın doğusunda kalan 2 bin 550 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), çevresinde açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor.

Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde yer alan Keşiş (Turna) Gölü Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Doğal güzellikleri, canlanan doğası ve onlarca kuş türüyle doğaseverlerin ilgisini çeken göl, doğaseverlere sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano imkanlarıyla ilgi çekiyor.

Van'ın sırtını dayadığı Erek Dağı'nın doğusunda yer alan litatürdeki ismi ile Turna Gölü, halk arasında ise Keşiş Gölü olarak bilin bölgede olduklarını ifade eden gazeteci Ziya Türk, “Dünya iklim krizini konuşuyor, dünyada kuraklık hüküm sürerken Van ve bölge bu yıl bol miktarda yağış aldı. Özellikle Nisam-mayıs ayları da dahil olmak üzere kar yağışı ile birlikte bol yağmur yağdı.

Önceki yıllara göre suyu daha az olan Turna Gölü, bu yıl yağmurla birlikte bereketlendi doldu. Gölün civarında doğa manzarası harka. Sarı çiçekler açmış. Her taraf sarı çiçeklerle dolu. Adeta bir deniz gibi dalgalanıyorlar. Bu doğa harikası bölgenin hem korunmasını diliyoruz hem de ziyaretçiler tarafından sıklıkla ziyaret edilmesi. Van'dan nefes almak isteyen, hava almak isteyen, bölgeden doğa gezisi yapmak isteyenlerin tavsiye edilebilecek bir bölge” dedi.