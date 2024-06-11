Antalya'da Flaş Gelişme: Teleferik Kazası Sonrası Kepez Belediye Başkanı Serbest Bırakıldı

Antalya’nın Kepez ilçesinde, 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Bu trajik olayın ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilk duruşmada tahliye edildi.

İlk Duruşmada Tahliye Kararı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Tünektepe

Antalya'da Teleferik Kazası Şoku! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Tahliye Edildi

Antalya’nın Kepez ilçesinde, 12 Nisan’da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı teleferik kazası sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Tahliye Edildi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi ANET’in eski genel müdürü olarak, teleferik kazası sonrası yargılandı. İlk duruşmada hakim karşısına çıkan Kocagöz, tutuklu kaldığı sürenin ardından tahliye edildi.

Neler Oldu?

12 Nisan’da, Antalya’nın Kepez ilçesinde, Tünektepe Teleferik Tesisi’nde meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmış ve 174 kişi kabinde mahsur kalmıştı. Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Dava Süreci ve Tutuklamalar

Kazanın ardından, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan ve bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice ile birlikte Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İlk Duruşmada Tahliye

Tutuklu olarak yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kazanın ardından geçen iki aylık sürenin sonunda ilk kez hakim karşısına çıktı ve tahliye edilmesine karar verildi. Mahkeme sürecinin devam edeceği ve diğer sanıklarla ilgili kararların ilerleyen duruşmalarda netleşeceği belirtildi.