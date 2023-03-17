6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.

Bu süreçte yapılan çalışmalarda binalardaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.

Yaşanan büyük yıkım kentsel dönüşüm projesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti ve yeni bir projeyi duyurdu.

Kişi başı 1 milyon 250 bin TL destek verilecek

Yapılacak olan projeye ilişkin, kentsel dönüşüm finansman paketiyle ilgili yüklenici ve konut üreticilerine verilecek olan destekler açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, finansman paketi kapsamında kişi başı kredi limiti 600.000'den 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı.

Finansman maliyetinin 840 baz puana kadar kısmını ise Hazine karşılayacak.

Konut üreticisi firmalara destek verilecek

Kentsel dönüşüm kapsamında konut üreticisi firmalara da destek sağlanacak.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranı yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarılacak.

12 ay ödemesiz kredi imkanı

Finansman paketi ile 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL'ye kadar finansman imkanı sunulacak.

Bu kapsamda 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açıldı.

5 farklı kredi paketi

Öte yandan paket kapsamında 5 farklı başlıkta kredi imkanı sunulacak.

Bunlar; güçlendirme kredisi, konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, iş yeri yapım kredisi ve iş yeri edinme kredisi.

Kredilerde ise yüzde 1,49 faiz/kar payı üzerinden farklı oranlarda destek verilecek.

Güçlendirme kredisi

Limiti 320 bin TL olacak olan kredide hak sahibi için de yüzde 0,99, devlet katkısı yüzde 0,50 olacak.

Konut yapım kredisi

Bu kredi modelinde ilk konut için hak sahibinin ödeyeceği faiz yüzde 79, devlet katkısı yüzde 0,70 olacak.

Daha sonraki konutlar için de en fazla 3 milyon TL’ye kadar yüzde 0,89 hak sahibi ödeyecek, yüzde 0,60 devlet katkısı olacak.

Konut edindirme kredisi

Hak sahibinin faizi yüzde 0,79, devlet katkısı yüzde 0,79 olacak.

İş yeri yapım kredisi

Bu kredide ise hak sahibi için faiz yüzde 1,09, devlet katkısı yüzde 0,40 olacak.

İş yeri edinme kredisi

Yüzde 1,09 hak sahibi, yüzde 0,40'lık kısmı devlet ödeyecek.

Destek paketine başvurular ise gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor.

Ensonhaber