İmirzalioğlu, Ekim 2019'dan beri başarılı bir şekilde sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldığını ve oyunculuk kariyerine odaklanma kararı aldığını duyurmuştu. Bu veda, hem hayranlarını hem de televizyon dünyasını derinden etkiledi. İmirzalioğlu'nun yerine geçecek yeni sunucu hakkında ise büyük bir merak vardı.

Sürpriz gelişmeler yaşandı ve uzun zamandır beklenen isim nihayet belli oldu. Yarışmanın yeni sunucusu, tanınmış oyuncu ve televizyon dünyasının sevilen ismi Oktay Kaynarca oldu. Kaynarca, dizi ve film kariyerindeki başarılı performanslarıyla tanınıyor ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına nasıl bir yenilik ve enerji getireceği merakla bekleniyor.

Diğer taraftan, Kenan İmirzalioğlu'nun başrolünde olacağı duyurulan "Ayrılık Da Sevdaya Dahil" dizisinin çekimlerine başlaması beklenirken, son dakika değişikliğiyle İmirzalioğlu'nun projeden ayrıldığı ve yerini İbrahim Çelikkol'un aldığı bilgisi geldi. Bu değişiklik, İmirzalioğlu'nun hayranları arasında heyecan yaratırken, yeni projelerinin de ne zaman başlayacağı merak konusu.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda nasıl bir değişim yaşanacağı ve yarışmanın yeni sezonunda neler getireceği, televizyon izleyicileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor!