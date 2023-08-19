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Şanlıurfa kent merkezinde, öğleden sonra Veysel Karani Mahallesi'nde sokakta Mustafa M., taşıdığı ruhsatsız tabancayı kemerine takaya çalışırken, parmağı kazayla tetiğe dokundu.

Ateş alan silahtan çıkan kurşun, cinsel organına isabet etti

Tabancanın ateş alması üzerine Mustafa M., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri Mustafa M.’nin cinsel organından yaralandığını belirledi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa M.’nin tedavisine başlanırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Ensonbahar