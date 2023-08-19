Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.
Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.
2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.
HÜKÜMET MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YENİ ZAM TEKLİFİNİ SUNDU
17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış teklif etti.
GÖZLER SALI GÜNÜNDE
İkinci teklifin de Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle taraflar 22 Ağustos'ta yeniden masaya gelecek.
Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.
Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.
MEMUR-SEN 2024 YILI İÇİN YÜZDE 70 ZAM TALEP ETMİŞTİ
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde hükümetin 2. zam teklifini Bakan Işıkhan açıkladı. Kamu işveren heyetinin Ocak 2024 için zam teklifi yüzde 15'e yükseldi. Memurlar Ocak ayında bu toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak.
İşte Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklisi maaş hsabı.
Kamu işveren heyetinin ikinci emekli, memur zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Buna göre 2024 yılı için yüzde 15+10 toplu sözleşme zammı önerildi. Öte yandan yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin yanında 2,5 milyon 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşın gözü kulağı toplu sözleşme görüşmeleri için gelecek açıklamalardaydı. Bilindiği üzere sosyal destek ödemeleri memur zammı ile belirleniyor.
TOPLU SÖZLEŞME 3. TOPLANTISI SONRASI 2. ZAM TEKLİFİ GELDİ
2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin üçünücü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşti.
YENİ EMEKLİ, MEMUR ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işveren heyeti olarak hükümetin teklifi; 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 aylık dönemi içinse yüzde 5 zam olarak açıklandı
MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur zammı, Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez belirleniyor. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.
SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ ALAN 2,4 MİLYON VATANDAŞ DA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA ODAKLANDI
Ayrıca memur zammı 2,4 milyon civarında 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alanlarında maaş artışlarını belirliyor. Sosyal destek ödemesi alanlar tıpkı memurlar gibi senede 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere zam alıyor.
MEMUR ZAMMI VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU
2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıklayan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahminini paylaştı. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31,92
Merkez Bankası'nın 2023 yılının tamamı için enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. Bu tahmine göre; TÜFE endeksi 1782,95 seviyesine yükselecek. Yine bu rakam değerlendirildiğinde yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31,92 olarak hesaplandı.
Yani bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak. Yine 6 aylık enflasyon rakamı olan yüzde 31,92 oranı değerlendirildiğinde Ocak ayında memur enflasyon farkı yüzde 24,45 olarak hesaplanıyor.
MEMUR ZAMMI YÜZDE 43'Ü AŞIYOR: ENFLASYONUN 11 PUAN ÜZERİNDE
Hükümetin ikinci toplu sözleşme zam teklifi yüzde 15 düzeyinde oldu. Bu rakama enflasyon farkı ilave edildiğinde Ocak 2024 memur zammı yüzde 43,11 olarak gerçekleşecek. Böylece memur zammı yaklaşık yüzde 11 daha fazla enflasyonun üzerinde gerçekleşecek.
HESAPLANAN OCAK ZAMMI İLE YENİ MEMUR MAAŞLARI
Yüzde 31,92'lik 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşlarını hesapladık:
TABAN MAAŞLAR:
MEMUR
TEMMUZ DÖNEMİ: 22,017 TL
OCAK DÖNEMİ:
31,509 TL
MEMUR EMEKLİSİ
TEMMUZ DÖNEMİ: 9,876 TL
OCAK DÖNEMİ: 14,134 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ:
TEMMUZ 2023: 32,438 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 46,422 TL
TEMMUZ 2023: 22,926 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 32,809 TL
UZMAN ÖĞRETMEN
TEMMUZ 2023: 29,525 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 42,253 TL
ÖĞRETMEN 1/4
TEMMUZ 2023: 26,642 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 38,127 TL
BAŞKOMİSER
TEMMUZ 2023: 32,613 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 46,672 TL
POLİS MEMURU
TEMMUZ 2023: 29,512 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 42,235 TL
HEMŞİRE
TEMMUZ 2023:26,428 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 38,821 TL
UZMAN DOKTOR
TEMMUZ 2023: 37,162 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM:53,183 TL
PROFESÖR
TEMMUZ 2023: 48,111 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 68,852 TL
VAİZ
TEMMUZ 2023: 27,608 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM:39,150 TL
AVUKAT
TEMMUZ 2023: 31,549 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM:45,150 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ LİSTESİ
MÜSTEŞAR
TEMMUZ 2023: 35,911 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM:51,392 TL
GENEL MÜDÜR
TEMMUZ 2023: 31,784 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 45,486 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ
TEMMUZ 2023: 12,473 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 17,850 TL
MEMUR
TEMMUZ 2023: 9,765 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 13,975 TL
ÖĞRETMEN
TEMMUZ 2023: 14,791 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167 TL
KAYMAKAM
TEMMUZ 2023: 20,941 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 29,969 TL
BAŞKOMİSER
TEMMUZ 2023: 14,791 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167 TL
POLİS MEMURU
TEMMUZ 2023: 14,791 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167 TL
HEMŞİRE
TEMMUZ 2023: 14,791 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167 TL
İMAM HATİP
TEMMUZ 2023: 214,791 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167
PROFESÖR
TEMMUZ 2023: 25,678 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 36,748
AVUKAT
TEMMUZ 2023: 214,791 TL
OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167
HABER7