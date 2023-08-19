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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.

2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

HÜKÜMET MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YENİ ZAM TEKLİFİNİ SUNDU

17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış teklif etti.

GÖZLER SALI GÜNÜNDE

İkinci teklifin de Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle taraflar 22 Ağustos'ta yeniden masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.

Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN 2024 YILI İÇİN YÜZDE 70 ZAM TALEP ETMİŞTİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde hükümetin 2. zam teklifini Bakan Işıkhan açıkladı. Kamu işveren heyetinin Ocak 2024 için zam teklifi yüzde 15'e yükseldi. Memurlar Ocak ayında bu toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak.

İşte Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklisi maaş hsabı.

Kamu işveren heyetinin ikinci emekli, memur zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Buna göre 2024 yılı için yüzde 15+10 toplu sözleşme zammı önerildi. Öte yandan yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin yanında 2,5 milyon 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşın gözü kulağı toplu sözleşme görüşmeleri için gelecek açıklamalardaydı. Bilindiği üzere sosyal destek ödemeleri memur zammı ile belirleniyor.

TOPLU SÖZLEŞME 3. TOPLANTISI SONRASI 2. ZAM TEKLİFİ GELDİ

2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin üçünücü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşti.

YENİ EMEKLİ, MEMUR ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işveren heyeti olarak hükümetin teklifi; 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 aylık dönemi içinse yüzde 5 zam olarak açıklandı

MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur zammı, Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez belirleniyor. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ ALAN 2,4 MİLYON VATANDAŞ DA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA ODAKLANDI

Ayrıca memur zammı 2,4 milyon civarında 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alanlarında maaş artışlarını belirliyor. Sosyal destek ödemesi alanlar tıpkı memurlar gibi senede 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere zam alıyor.

MEMUR ZAMMI VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıklayan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahminini paylaştı. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31,92

Merkez Bankası'nın 2023 yılının tamamı için enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. Bu tahmine göre; TÜFE endeksi 1782,95 seviyesine yükselecek. Yine bu rakam değerlendirildiğinde yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31,92 olarak hesaplandı.

Yani bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak. Yine 6 aylık enflasyon rakamı olan yüzde 31,92 oranı değerlendirildiğinde Ocak ayında memur enflasyon farkı yüzde 24,45 olarak hesaplanıyor.

MEMUR ZAMMI YÜZDE 43'Ü AŞIYOR: ENFLASYONUN 11 PUAN ÜZERİNDE

Hükümetin ikinci toplu sözleşme zam teklifi yüzde 15 düzeyinde oldu. Bu rakama enflasyon farkı ilave edildiğinde Ocak 2024 memur zammı yüzde 43,11 olarak gerçekleşecek. Böylece memur zammı yaklaşık yüzde 11 daha fazla enflasyonun üzerinde gerçekleşecek.

HESAPLANAN OCAK ZAMMI İLE YENİ MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 31,92'lik 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşlarını hesapladık:

TABAN MAAŞLAR:

MEMUR

TEMMUZ DÖNEMİ: 22,017 TL

OCAK DÖNEMİ:

31,509 TL

MEMUR EMEKLİSİ

TEMMUZ DÖNEMİ: 9,876 TL

OCAK DÖNEMİ: 14,134 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ:

TEMMUZ 2023: 32,438 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 46,422 TL

TEMMUZ 2023: 22,926 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 32,809 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

TEMMUZ 2023: 29,525 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 42,253 TL

ÖĞRETMEN 1/4

TEMMUZ 2023: 26,642 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 38,127 TL

BAŞKOMİSER

TEMMUZ 2023: 32,613 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 46,672 TL

POLİS MEMURU

TEMMUZ 2023: 29,512 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 42,235 TL

HEMŞİRE

TEMMUZ 2023:26,428 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 38,821 TL

UZMAN DOKTOR

TEMMUZ 2023: 37,162 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM:53,183 TL

PROFESÖR

TEMMUZ 2023: 48,111 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 68,852 TL

VAİZ

TEMMUZ 2023: 27,608 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM:39,150 TL

AVUKAT

TEMMUZ 2023: 31,549 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM:45,150 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ LİSTESİ

MÜSTEŞAR

TEMMUZ 2023: 35,911 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM:51,392 TL

GENEL MÜDÜR

TEMMUZ 2023: 31,784 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 45,486 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ

TEMMUZ 2023: 12,473 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 17,850 TL

MEMUR

TEMMUZ 2023: 9,765 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 13,975 TL

ÖĞRETMEN

TEMMUZ 2023: 14,791 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167 TL

KAYMAKAM

TEMMUZ 2023: 20,941 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 29,969 TL

BAŞKOMİSER

TEMMUZ 2023: 14,791 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167 TL

POLİS MEMURU

TEMMUZ 2023: 14,791 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167 TL

HEMŞİRE

TEMMUZ 2023: 14,791 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167 TL

İMAM HATİP

TEMMUZ 2023: 214,791 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167

PROFESÖR

TEMMUZ 2023: 25,678 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 36,748

AVUKAT

TEMMUZ 2023: 214,791 TL

OCAK DÖNEMİ %43,11 ZAM: 21,167

HABER7