CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'a gitti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Millet Buluşması" toplantısında konuştu.

Depremin yarattığı acının tüm dünyada yankılandığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikte olmak, beraber olmak gibi hasleti asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Temeli atılan binaları biz tamamlayacağız"

CHP Lideri, daha sonra depremin ardından yapımına başlanan konutlarla ilgili konuştu.

"Temeller atıldı, o binaları biz tamamlayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi diyorlar ki 'Size yer vereceğiz ama sizi borçlandıracağız, 20 yıl ödeyeceksiniz.' Benim ne günahım var, o imzaları ben atmadım." şeklinde konuştu.

"Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız"

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.

Eğer bir helalleşme olacaksa, anahtarı teslim edeceksiniz, özür dileyeceksiniz. Eve ruhsat veriyorsun, herkes geliyor, bakıyor. 'Sana ev yapacağım, bana parasını ver.' Kimin kusuru varsa, kusuru giderecek olan odur. Vatandaşın devlete değil, devletin vatandaşa borcu var." dedi.

"Kimin kusuru varsa, kusuru giderecek olan odur"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:

Şimdi diyorlar ki 'Size yer vereceğiz ama sizi borçlandıracağız, 20 yıl ödeyeceksiniz.' Benim ne günahım var, o imzaları ben atmadım. Şimdi depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar. Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.

Eğer bir helalleşme olacaksa, anahtarı teslim edeceksiniz, özür dileyeceksiniz. Eve ruhsat veriyorsun, herkes geliyor, bakıyor. 'Sana ev yapacağım, bana parasını ver.' Kimin kusuru varsa, kusuru giderecek olan odur. Vatandaşın devlete değil, devletin vatandaşa borcu var.

Ensonhaber